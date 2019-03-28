Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа и подготовиться к началу боев на случай, если будут исчерпаны другие варианты.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя главы израильского правительства Офир Гендельман.

«Премьер-министр Нетаньяху осмотрел войска, развернутые на границе с сектором Газа и заявил: «Я отдал распоряжение о подкреплении развернутых здесь сил и подготовке к началу широкомасштабного боя. Пусть все граждане знают, что если мы будем вынуждены начать широкомасштабный бой, то начнем его, будучи сильными после того, как исчерпаются все другие варианты», — написал Гендельман в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что эскалация началась в понедельник утром с обстрела густонаселенного центра Израиля, где ракета, выпущенная из сектора Газа, разрушила деревенский дом и ранила семь человек. С вечера понедельника по утро вторника израильтяне атаковали десятки объектов правящего в секторе Газа движения ХАМАС, а палестинцы дали несколько ракетных залпов по приграничным районам еврейского государства. После затишья, продолжавшегося почти весь вторник, в ночь на среду израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами.

Израильская армия объявила о переброске дополнительных сил к сектору Газа. Кроме того, генерал-лейтенант Авив Кохави утвердил дополнительный призыв резервистов и отменил ротацию ряда армейских батальонов, которая была запланирована на эту неделю.

Обострение произошло за две недели до парламентских выборов в Израиле, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает получить право возглавить четвертое подряд и пятое в карьере правительство.

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