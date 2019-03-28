Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.

Об этом Reuters рассказали американские источники, знакомые с ситуацией.

На данный момент Анкара не изъявила желания отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поэтому США вынуждены рассматривать будущее производство F-35 без участия Турции. В стране производятся некоторые запчасти для истребителя: части фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилота.

По словам собеседников агентства, американская компания Lockheed Martin Corp., которая занимается производством самолетов, может найти Турции замену. «Потеря Турции это не такая уж и большая потеря», — сказал один из источников.

Поиск альтернативы турецким производителям затянет производство на три месяца, однако он не будет сложным. Например, производство фюзеляжей может взять на себя компания Northrop Grumman Corp., которая уже делает их в Калифорнии.

В то же время, как отмечает агентство, турецкие пилоты истребителей скоро начнут тренировки на американских базах.

В Пентагоне, турецком посольстве и непосредственно в Lockheed Martin Corp. комментариев не дали.

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