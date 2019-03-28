Российские военнослужащие в ходе учений в горах Армении применили реактивные системы залпового огня «Град». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении приступили к выполнению тактико-специальных задач на высокогорном полигоне «Алагяз».

К подготовке подразделений привлечено около 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной специальной техники, в том числе – беспилотные летательные аппараты.

Подразделения артиллеристов наносят одиночные и залповые удары реактивными снарядами по целям, имитирующим живую силу и военную технику условного противника.

Согласно информации, помощь артиллеристам оказывают расчеты беспилотных летательных комплексов разведки, которые в режиме реального времени передают данные о выявленных с воздуха целях на пункты управления артиллерии.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.

Minval.az