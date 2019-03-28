Израиль нанес авиаудар по сирийскому городу Алеппо.

Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, сирийские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Израиля.

Как отмечается, ПВО Сирии сбили несколько воздушных целей над Алеппо.

Как рассказал РИА Новости представитель ополчения, атаке подверглись гражданский аэропорт, расположенное рядом поселение Джибрин, а также промышленная зона Шейх-Наджар.

В результате обстрела разрушены здания, в городе пропал свет.

Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к авианалету.

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