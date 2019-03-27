Еще одна высокопоставленная жертва ухудшения криминогенной обстановки в Грузии — на этот раз ограбили жилой дом министра экономики Грузии Георгия Кобулия, сообщает «Рустави 2».

Ранее сообщалось, что был ограблен дом одного из лидеров парламентского большинства Арчила Талаквадзе.

Воры проникли в дом министра, расположенный на окраине Тбилиси, в Цхнели, предположительно ночью. В МВД не подтверждают факт воровства, однако, как заявляют местные жители, в связи с произошедшим полиция опросила соседей.

Соседи министра Кобулия заявляют, что случай имел место два дня назад и из дома украдены довольно ценные предметы.

«Узнал, что обокрали, но кто и когда, не знаю. Не знаю что унесли, но наверно унесли бы многое, довольно богатый дом. Как правило, охранная полиция находится тут, но в последнее время их не видно», — заявляет один из местных жителей.

Проживающий напротив дома министра сосед утверждает, что ему известно о произошедшем, а также знает, что из дома унесли много вещей.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия отказался комментировать сообщения об ограблении его дома.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, поскольку это касается моей личной жизни, это личный вопрос, так что я оставляю за собой свое гражданское право не говорить с вами на личные темы», — обратился Кобулия к журналистам.

Minval.az