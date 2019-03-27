В Армении в последние недели активно обсуждается возможное переименование школы фигурного катания имени Ирины Родниной в Ереване. С предложением переименовать школу выступили члены Совета старейшин столицы, настаивающие на смене названия после поездки знаменитой фигуристки в Баку и участии в шествии, посвященном 27-ой годовщине геноцида в Ходжалы.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина считает, что не участвовала в Баку в антиармянском мероприятии и не митинговала там.

«Абсолютно… Я принимала участие в шествии в память о тех трагедиях, которые были двадцать с лишним лет назад… Везде, где люди гибнут – это трагедия. Люди вспоминают тех, кто пострадал. Это не значит, что это – против кого-то. Мы вообще не дружим с кем-то против кого-то. Для нас, для россиян, как Армения и армяне, так Азербайджан и азербайджанцы – это страны и люди, которые были когда-то частью Советского Союза», — в беседе с корреспондентом Русарминфо сказала Роднина.

По словам депутата Госдумы, на самом деле речь идет не о школе ее имени, а о катке, который был построен на российские деньги.

«Это не школа носит мое имя, а каток, который был построен за счет Российской Федерации — миллионы средств, которые пришли исключительно из России. Это первое спортивное сооружение за последние двадцать с лишним лет, которое было построено в Армении. Это их право, что хотят, то пускай и делают», — сказала бывшая фигуристка.

Роднина отметила, что спокойно относится к переименованию школы в Ереване, но ей обидно за тех людей, которые вложили душу и сердце в строительство.

«Это их право, я сделала то, что я сделала. Называйте (школу – ред.) как угодно, Христа ради. Как корабль назовешь, так он и поплывет», — сказала депутат.

Minval.az