В составе переброшенного в Венесуэлу российского контингента присутствуют военные хакеры и специалисты из «смежных» сфер, задачами которых является оказание военной помощи, а именно: защита киберинфраструктуры администрации Николаса Мадуро, а также оказание ей помощи в борьбе с противниками действующих властей. Об этом Reuters рассказали источник в американском правительстве. По данным американских властей, Москва тем самым пытается предотвратить «смену режима» в Каракасе и удержать свое влияние в Латинской Америке.

Накануне временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал нарушением Конституции присутствие российских военных в стране. Об этом лидер оппозиции заявил в ходе выступления в парламенте – Национальной ассамблее.

Говоря о правительстве во главе с администрацией Николаса Мадуро, он указал, что «они привозят к нам иностранных военных». Гуайдо напомнил, что ранее сторонники Мадуро называли планы оппозиции по ввозу гумпомощи из США в Венесуэлу «предлогом для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих». «А теперь они уже сами привозят к нам иностранных военных», – подчеркнул Гуайдо, выразив мнение, что нынешнее правительство уже «не доверяет собственной армии».

«Режим предпочитает приводить российских военных, а не открывать электростанции», – сказал он, в то время как почти вся территория страны с понедельника вновь остается без электричества (соответствующее сообщение опубликовано в твиттере Гуайдо).

Ранее СМИ сообщали о дезертирстве из венесуэльской армии около тысячи военных, в то время как Гуайдо заявлял о том, что 90 процентов военнослужащих не доверяют Мадуро и обсуждают процесс смены власти в стране.

В свою очередь назначенный Хуаном Гуайдо посол Венесуэлы в Колумбии назвал недавнее прибытие в страну военных самолетов РФ первым шагом на пути к созданию военных баз. Об этом сообщает Delfi.

Несколькими днями ранее Россия направила в Венесуэлу два самолета министерства обороны и около 100 военнослужащих вместе с 35 тоннами снаряжения. В МИД РФ заявили, что в 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране. В Москве настаивают, что дополнительного одобрения Национальной ассамблеей различных действий по соглашению «не требуется».

СМИ назвали этот шаг со стороны Москвы демонстрацией решимости в адрес администрации Дональда Трампа, которая отказывает в легитимности Николасу Мадуро. Издание ссылается на ряд источников, заявляющих о возможности появления российской военной базы в Венесуэле.

Minval.az