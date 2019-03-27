Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 29 марта в Вене встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

«На основании предложения, поступившего от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, достигнута договорённость о проведении 29 марта в Вене, столице Австрии, встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с целью обсуждения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — отметили в МИД.

Minval.az