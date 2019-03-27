Немецкий автопроизводитель Porsche AG, являющийся дочерней компанией концерна Volkswagen, наградит 25 тысяч своих сотрудников за «исключительную приверженность» — по итогам 2018 финансового года им будут выплачены премии в размере до 9700 евро. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Премиальные выплаты работники Porsche получат вместе с апрельской зарплатой. Как отмечается, их размер не зависит от занимаемой сотрудником должности и одинаков для всех.

— Это наше понимание равных возможностей. Мы знаем, что каждый сотрудник Porsche вносит свой вклад в успех компании, и ещё раз ясно подчёркиваем это с помощью нашего подхода, — заявил член исполнительного совета по персоналу и социальным вопросам Андреас Хаффнер.

В 2018 финансовом году производитель спортивных автомобилей увеличил поставки на 4% до 256 255 автомобилей. Продажи машин выросли на 10% — до 25,8 миллиарда евро, а операционная прибыль увеличилась на 4% — до 4,3 миллиарда евро.

В компании отметили, что подобные выплаты растут с каждым годом — премия за 2017 год составляла 9656 евро, за 2016 — 9111 евро, за 2015 — около 9000 евро.

Minval.az