В Аргентине был сорван матч первого раунда Кубка страны между «Ньюэллс Олд Бойс» и «Вилья Митре».

Как пишет «Спорт сегодня», «Ньюэллс» уступал 1:2 команде из низшего дивизиона, в течение всего второго тайма ультрас скандировали оскорбительные кричалки в адрес своей команды. На 90-й минуте, когда судья объявил о пяти добавленных минутах, начались протесты, и активные болельщики «Ньюэллс» начали проявлять агрессию.

Судья приостановил встречу, на поле вышли пожарные, которые пытались успокоить ультрас, поливая их из брандспойта.

В одного из пожарных бросили пластиковым сливным бачком, оторванным от унитаза в туалете на стадионе.

Мужчину увели полицейские. Судья матча подождал несколько минут, но затем прервал игру и увел команды в раздевалки.

«Ньюэллс» получил техническое поражение, «Вилья Митре» вышел во второй раунд.

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