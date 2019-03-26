Музыкальный конкурс Евровидение-2019, который должен пройти в Израиле, находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Super.

Беспокойство ряда делегаций вызвали недавние ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. В частности, одна из ракет упала в 17 километрах от места проведения конкурса.

Впрочем, организаторы отмечают, что подготовка к мероприятию будет продолжена, а помешать его проведению может только полномасштабная война. Однако о том, какое решение в подобном случае будет принято, в оргкомитете отвечать отказались.

Minval.az