Ситуация на Ближнем Востоке стала заложницей отношений России и США, заявил во вторник президент Ливана Мишель Аун.

«По сути, сегодня ситуация в ближневосточном регионе стала заложницей отношений между РФ и США», — сказал он на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

М.Аун подчеркнул также, что объявление президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами, затрагивает также интересы Ливанской республики.

«Мы считаем, что не имеет права лидер иностранного государства так распоряжаться чужими территориями. Кроме того, это чревато эскалацией социального недовольства, не говоря уже о том, что подобные шаги противоречат самым откровенным образом международной законности и решениям СБ ООН», — цитирует «Интерфакс» ливанского президента.

Minval.az