Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона запланировало испытать на околоземной орбите демонстратор ракетного ядерного двигателя, сообщает The Aviation Week.

В качестве топлива для силовой установки предлагается использовать низкообогащенный уран, в котором содержание изотопа U-235 варьируется в пределах 5-20 процентов. Топливные элементы реактора планируется производить аддитивным способом. Полную сборку демонстратора в целях безопасности предлагается провести на околоземной орбите.

Финансирование проекта ROAR (Reactor On A Rocket) прописано в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год в размере десяти миллионов долларов.

Minval.az