Цензоры в Китае вырезали из фильма «Богемская рапсодия», посвященного группе Queen и ее солисту Фредди Меркьюри, шесть сцен с упоминанием гомосексуальности Меркьюри.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайского документалиста и ЛГБТ-активиста Фана Попо.

Из фильма вырезаны две сцены поцелуев Меркьюри с мужчинами и сцена съемок клипа «I Want To Break Free», где участники Queen переодеты в женскую одежду. Кроме того, отредактирована сцена, где камера крупным планом показывает гениталии Меркьюри во время танца, разговор музыканта и его подруги Мэри Остин, в котором та называет его геем, а также комментарий участника Queen Роджера Тейлора о «гейской» прическе Меркьюри.

Премьера «Богемской рапсодии» в Китае прошла 22 марта.

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