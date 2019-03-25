Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в понедельник распространило на своем официальном сайте выдержки из итогового доклада мониторинговой миссии, наблюдавшей за президентскими выборами в Грузии осенью прошлого года, передает ТАСС.

Как информировало бюро, 21-22 марта замечания наблюдателей обсуждались в Тбилиси с участием представителей МИД и ЦИК страны.

«Обсуждения были сосредоточены на рекомендациях доклада о пересмотре избирательного законодательства, обеспечении четкого разделения между партией и государством во время предвыборной агитации и совершенствовании нормативных положений, направленных на предотвращение и реагирование на разжигание ненависти во время предвыборной кампании. Эксперты также подчеркнули рекомендацию о создании эффективного и своевременного механизма рассмотрения жалоб в беспристрастном и компетентном органе», — указано в сообщении БДИПЧ.

Другие рекомендации касаются приведения числа членов комиссий на каждом уровне в соответствие с фактическими потребностями, установления четких сроков для устранения нарушений финансирования избирательных кампаний, а также обеспечения того, чтобы избиратели голосовали без страха.

28 октября 2018 года в первом туре президентских выборов Саломе Зурабишвили заняла первое место с результатом 38,64% голосов. Во втором туре, который состоялся 28 ноября 2018 года, она одержала победу, набрав 59,52% голосов.

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