НАТО настаивает на том, что РФ должна отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а также вывести войска из этих регионов.

Об этом в понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Тбилиси по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

«НАТО призывает Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска с этих территорий, потому что оба региона являются частью Грузии в международно признанных границах», — сказал Столтенберг.

В ночь на 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт в Южной Осетии. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.