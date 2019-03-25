Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 марта проведет закрытое рабочее совещание в Министерстве обороны республики. Об этом заявил сайту «Новости Армении» пресс-секретарь главы Правительства Владимир Карапетян. По его словам, «встреча состоится вечером». Иных подробностей Карапетян не сообщил.

Вместе с тем, по информации ереванских СМИ, в столице Армении стартовали в понедельник оперативные сборы командного состава ВС Армении и сепаратистской «НКР».

Отмечается, что перед участниками сбора с докладом «Военно-политическая ситуация в регионе, возможные развития» выступил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Глава Минобороны рассказал участникам сборов об основных вызовах в области безопасности, стоящие перед Арменией и «НКР», внешних угрозах, в том числе военного характера, процессах, связанных с региональными интересами и конфликтами, гарантиях обеспечения благоприятных для армянской стороны условий в переговорном процессе по карабахскому урегулированию.

Minval.az