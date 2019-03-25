Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».

«Ни сговора, ни препятствования правосудию. Полное и абсолютное оправдание», — написал Трамп в Twitter.

«Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это», — сказал он журналистам.

Ранее Барр сообщил конгрессу, что в докладе Мюллера по итогам расследования нет доказательств сговора между Россией и Трампом, а также связанным с ним в ходе предвыборной кампании лиц.

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