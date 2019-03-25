Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на cайте комитета палаты представителей, сообщает РБК.

«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — сообщил конгрессменам Барр.

Мюллера изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании.​

Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе. Речь идет об Агентстве интернет-исследований (которое также называют «фабрикой троллей»). Мюллер считает, что оно распространяло дезинформацию в соцсетях с целью разобщить граждан США и повлиять на итоги голосования. Однако, связей между агентством и предвыборной кампанией Трампа спецпрокурор не нашел.

По словам генпрокурора США, из доклада Мюллера не следует, что Трамп совершил препятствовал правосудию и тем самым совершил преступление. Мюллер отказался давать оценку действиям президента, назвав это «сложным вопросом», таким образом решать, мешал ли Трамп расследованию будет генпрокурор.

В пятницу, 22 марта, Мюллер завершил расследование и направил генпрокурору итоговый доклад. Барр в тот же день сообщилконгрессменам, что может проинформировать их об «основных выводах» спецпрокурора до конца недели. Как пишет Associated Press, выходные Барр провел просматривая доклад Мюллера и решая, что из него будет обнародовано. Генпрокурор вправе сам решать, какой объем информации раскрывать публично, отмечает Reuters.

Сам Трамп выходные провел в резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде. Когда стало известно о завершении расследования, Трамп разговаривал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишетBloomberg. Доклад Мюллера президент не комментировал ни журналистам, ни в Twitter. Но 20 марта он заявил, что «не против», если доклад будет обнародован. «Пусть люди увидят это», — сказал он.

Офис спецпрокурора после завершения расследования будет закрыт. 74-летний Мюллер планирует сложить свои полномочия в ближайшие дни, сообщил на этой неделе его представитель.

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