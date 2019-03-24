Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко потребовал извинений от кандидата в президенты Юлии Тимошенко, которая заявила об антикоррупционном расследовании в отношении главы государства в ЕС.

«Скорее само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи», — говорится в сообщении штаба в Facebook.

Ранее в ЕС опровергли заявление Тимошенко о том, что бюро по вопросам противодействия мошенничеству начало расследование в отношении Порошенко. По её словам, расследование начали OLAF и британский офис по борьбе с мошенничеством SFO.

Minval.az