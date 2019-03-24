В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу необходимости дальнейшего ужесточения режима санкций в отношении Ирана, изучаются предложения стимулировать поставки в эту страну лекарств и разрешить отдельным государствам продолжать закупать иранскую нефть. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе, передает ТАСС.

По их данным, в администрации Трампа обсуждают предложение Швейцарии учредить канал гуманитарных платежей, который призван заинтересовать западные банки в поставках лекарств и медицинского оборудования в Иран, не опасаясь наказания со стороны США. Речь идет о том, чтобы швейцарские финансовые учреждения проводили операции между частными компаниями своей страны или других государств Европы, торгующими товарами гуманитарного назначения с Тегераном. Швейцария в данном случае предложила министерству финансов США возродить схему, которой пользовалась администрация предыдущего президента США Барака Обамы до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году, говорится в публикации.

По данным источников телекомпании, в Белом доме также обсуждается целесообразность продления на новый срок исключений из запрета на импорт иранской нефти. Исключениями пользуются восемь государств. В администрации пока есть три варианта дальнейших действий: продлить исключения, внести в них изменения или полностью отменить.

В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном). В ноябре того же года были восстановлены санкции против нефтяного сектора Ирана. Запрет на импорт иранской нефти временно не касается Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции, они могут закупать нефть у Ирана до 5 мая 2019 года. Ранее власти США заявляли, что продление этого срока не предусмотрено.

Minval.az