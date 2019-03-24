Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении президента Украины.

Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

«OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может быть представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур», — говорится в сообщении.

В субботу кандидат в президенты и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств открыли дела против действующего президента Петра Порошенко, связанные с коррупцией.

Тимошенко не подтвердила свои слова никакими доказательствами.

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