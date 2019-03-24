Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

«За последние два месяца было похищено более $30 млрд», — сказал он.

По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона. «Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа», — подчеркнул он.

По данным министра, средства оппозиционерам пошли со счетов Венесуэлы в международных банках «для финансирования терроризма против страны».

Эту операцию координирует штаб, в который входят Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, один из лидеров оппозиции Леопольд Лопес, задержанный советник Гуайдо Роберто Марреро, представитель венесуэльского парламента в США Карлос Веккьо и другие.

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