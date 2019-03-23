Правоохранительные органы Франции применили в субботу слезоточивый газ для разгона участников протестного движения «желтые жилеты» в Ницце. Об этом сообщила газета Nice-Matin.

По ее данным, между протестующими и полицейскими произошло столкновение в районе бульвара Франсуа Гроссо. Полиции удалось задержать семерых протестующих. Ранее префектура департамента Приморские Альпы сообщала о задержании 20 человек в ходе манифестации в этом городе.

Слезоточивый газ также применила полиция в Монпелье, где акция протеста, по данным местной префектуры, собрала около 4,5 тыс. человек.

Minval.az