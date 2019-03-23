Число задержанных на акциях протеста в Париже увеличилось до 51 человека. Число досмотренных полицией лиц увеличилось до 4,6 тыс. человек, количество оштрафованных до 29, среди них — один из лидеров движения «желтых жилетов» Эрик Друэ.

Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

В субботу во Франции проходит очередная, 19-я по счету акция протеста «желтых жилетов». Для охраны порядка в Париже мобилизованы около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Ранее префектура полиции запретила проведение любых манифестаций в районе Елисейских полей и Триумфальной арки, а также в окрестностях зданий Сената и Национального собрания.

Кроме того, полиция использует беспилотные летательные аппараты для наблюдения за манифестантами.

Paris: le gilet jaune Éric Drouet verbalisé pic.twitter.com/XNTUq2HBr6 — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2019

Minval.az