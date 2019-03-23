В США спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование в выборы президента 2016 года. Об этом генпрокурор США Уильям Барр сообщил в письме членам конгресса.

Барр заявил, что, возможно, уже в эти выходные сможет рассказать о главных выводах спецпрокурора, добавив, что намерен придерживаться политики «максимально возможной прозрачности».

По неофициальным данным, в своем докладе Мюллер не рекомендует предъявлять какие-либо новые обвинения. За неполных два года расследования обвинения были предъявлены 34 людям, в том числе 25 россиянам — предполагаемым и .

Целью спецпрокурора было расследовать российское вмешательство в выборы и смежные дела. Бывшему директору ФБР Роберту Мюллеру поручили дело в мае 2017 года — после того, как президент США Дональд Трамп уволил действовавшего главу бюро Джеймса Коми. Назначение спецпрокурора было призвано обеспечить независимость расследования. Трамп неоднократно называл расследование «охотой на ведьм» и отрицал какую-либо связь своей предвыборной кампании с Россией.

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