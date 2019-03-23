В Ираке родился ребенок без носа. Как передает The Daily Mail, новорожденный может дышать только через рот.

Семья ребенка, имя которого не указывается, живет в иракском городе Эль-Фаллуджа. Причиной врожденной аномалии является архиния. Это редчайшее заболевание, которым страдают менее 100 человек во всем мире. У малыша диагностирована также микроцефалия — значительное уменьшение размеров черепа и головного мозга, которое сопровождается умственной недостаточностью

Фотографии ребенка опубликованы организацией «Врожденные дефекты Фаллуджи» (Fallujah Birth Defects), члены которой утверждают, что количество мутаций возросло после войны в Ираке. Согласно их сообщениям, около 15% детей, рожденных в городе, имеют врожденные дефекты (дополнительные пальцы на руках и ногах, отсутствие конечностей, и так далее).

FBD утверждает, что после войны в Ираке остались сотни тонн токсичных отходов и боеприпасов с обедненным ураном.

Minval.az