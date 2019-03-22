«Демократы становятся все более левой партией, я имею в виду, что они становятся все более радикальной партией <…> Их предложение о снижении до 16 лет возрастного ценза для голосования на выборах показывает, что они радикализируются», — отметил он в интервью телеканалу Fox Business.
Ранее с инициативами понизить возрастной ценз с 18 до 16 лет выступили ряд законодателей-демократов, а также некоторые претенденты от этой партии на пост главы Белого дома.
Отвечая на вопрос о том, с кем из представителей Демпартии он хотел бы соперничать на президентских выборах 2020 года, Трамп назвал трех политиков: «С [бывшим вице-президентом Джозефом] Байденом, [сенатором от штата Вермонт] Берни Сандерсом, [экс-конгрессменом от штата Техас] Бето О’Рурком». При этом он подчеркнул, что американские СМИ, вероятно, «будут поддерживать О’Рурка».
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.