Поставки российского газа в Венгрию не будут зависеть от перспектив заключения нового транзитного соглашения между Москвой и Киевом, сообщает российское издание «Газета.ру».

Страна сможет получить часть газа из РФ через Австрию, сообщил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Цитаты главы дипломатического ведомства приводятся на сайте МИД Венгрии.

«Сегодня руководитель «Газпрома» и я заключили соглашение о том, что «Газпром» будет обеспечивать поставки газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной», — сказал Шиярто. Он уточнил, что Венгрия сможет закупать часть газа через Австрию.

Речь идет о поставках через Германию по газопроводу «Северный поток», который перекачивает газ из России в ЕС, минуя транзитеров. Часть поставок уже переведена на это направление, однако газопровод пропускной максимальной мощностью 55 млрд куб. м не может удовлетворить потребности ЕС в российском газе полностью. В настоящее время строится аналогичный маршрут «Северный поток — 2» с такой же пропускной способностью. «Газпром» собирается запустить его в конце 2019 года.

Второй альтернативный маршрут поставок газа из РФ в ЕС — «Турецкий поток». «Газпром» совместно с Сербией и Болгарией работает над этим направлением, чтобы в будущем поставляемый по нему газ мог быть отправлен в Австрию и Венгрию. Однако пока европейская часть маршрута находится еще на стадии согласования с Еврокомиссией, а сам газопровод только строится.

Таким образом, вероятнее всего, транзит российского газа через Украину в каком-то виде все же будет сохранен. Однако действующий контракт между сторонами истекает в этом году, а переговоры по новому соглашению двигаются слабо.

«Легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет поставлять газ на европейский континент через Украину. Мы должны подготовиться к этому сценарию, потому что мы всегда должны учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны», — отметил глава венгерского МИДа.

Несколько дней назад глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что «Газпром» уже начал уведомлять своих контрагентов о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Ранее о подобном письме сообщали власти Болгарии: якобы так «Газпром экспорт» сообщил о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с Украины в Турцию с января 2020 года. В «Газпроме» тогда заявили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что прекращение транзита в 2020 году является очень вероятным из-за невостребованности украинского маршрута в сравнении с «Северным потоком» — магистральным газопроводом между Россией и Германией, проходящим по дну Балтийского моря (мощность 55 млрд куб. м.). По его оценке, лишившись транзита, Украина потеряет примерно четыре процента ВВП.

Коболев уверен, что позиция Германии может привести к полному прекращению транзита. ФРГ выступает за строительство «Северного потока — 2» несмотря на сопротивление Украины, США и ряда других европейских стран.

Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и «Северный поток — 1». При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.

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