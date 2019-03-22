В юго-восточной турецкой провинции Сиирт в феврале 2019 года обнаружено нефтяное месторождение «Demirkuyu-1», запасы которого оцениваются в 11,2 миллиона баррелей. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

По словам министра, речь идет о месторождении высококачественной нефти.

«На сегодняшний день добыча нефти с данного месторождения ограничена 450 баррелями в сутки. Но это, конечно, только начало. Мы уже привлекли технику. Вскоре увеличим добычу до тысяч баррелей в сутки», — цитирует «Анадолу» Донмеза.

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