38-летняя американская певица Джессика Симпсон в третий раз стала мамой. Об этом она сообщила в Instagram.
«Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей прекрасной дочери», – написала актриса и сообщила вес новорожденной – 4,53 кг.
Девочке дали имя Берди Мэй Джонсон.
Как пишет ГОРДОН, Симпсон замужем за бывшим игроком футбольной команды NFL Эриком Джонсоном.
Пара живет в браке с 2014 года. Они уже воспитывают двоих детей – шестилетнюю дочь Максвелл Дрю и пятилетнего сына Эйса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We are so happy and proud to announce the birth of our perfect daughter, Birdie Mae Johnson. 3.19.19 10 Pounds 13 Ounces