38-летняя американская певица Джессика Симпсон в третий раз стала мамой. Об этом она сообщила в Instagram.

«Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей прекрасной дочери», – написала актриса и сообщила вес новорожденной – 4,53 кг.

Девочке дали имя Берди Мэй Джонсон.

Как пишет ГОРДОН, Симпсон замужем за бывшим игроком футбольной команды NFL Эриком Джонсоном.

Пара живет в браке с 2014 года. Они уже воспитывают двоих детей – шестилетнюю дочь Максвелл Дрю и пятилетнего сына Эйса.

Minval.az