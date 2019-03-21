Самый большой в мире подводный ресторан открылся в местечке Линнеснес на юге Норвегии.

Как сообщает Nettavisen, он получил название Under, которое и на норвежском, и на английском само по себе указывает на его расположение “под” водой.

Помимо этого, с норвежского название переводится еще и как “чудо”.

Ресторан напоминает постепенно уходящий под воду небольшой тоннель, а его конструкция способна выдерживать сильные волны. Столики, предназначенные для посетителей, находятся на глубине 5,5 метров под водой.

За один раз ресторан может вместить 40 гостей, все места в нем забронированы уже на многие месяцы вперед. В феврале 2018 года, когда до открытия необычного заведения оставалось еще около 14 месяцев, столики забронировали уже 1,2 тыс. гостей. А к настоящему моменту хозяевам поступили заявки уже от 7,5 тыс. человек.

Пока столик заказать можно только с мая по сентябрь — и свободных мест на этот период сейчас практически не осталось. В начале апреля откроется бронирование столиков на октябрь и далее.

Идея открыть в Норвегии ресторан под водой принадлежит братьям Стигу и Гауте Убостадам. Его меню будет состоять из 18 — 20 блюд. В частности, гости смогут попробовать раков и лобстеров, однако, по словам шеф-повара — датчанина Николая Педерсена, ресторан не планирует подавать только морепродукты — там готовят очень разнообразное меню.

Средний ценник в Under, по оценкам братьев, составит порядка 2 тыс. норвежских крон (чуть больше €200), а те, кто заказывает столик, заплатят также и сбор за бронь — еще примерно одну тысячу крон (около €100).

Отметим, что в мире существуют 16 подводных подводных ресторанов и ресторанов-аквариумов: на Мальдивах (пять ресторанов), в Дубае, Израиле, Китае (два ресторана), Бельгии, Индии, ЮАР, Мексике, Испании, США (два ресторана).

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