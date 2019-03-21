Любовь, найденная в доменном цеху меткомбината, стала одной единственной для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Будущий глава государства связал себя узами брака с Сарой Канукаевой в 22 года.

В 1963 году у пары родился первенец – дочь Дарига, а после Динара и Алия. Дочери Назарбаева подарили лидеру восьмерых внуков, которые порадовали деда пятью правнуками.

Смотрите в материале Sputnik, кто они — любимые дамы Назарбаева.