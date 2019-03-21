Любовь, найденная в доменном цеху меткомбината, стала одной единственной для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Будущий глава государства связал себя узами брака с Сарой Канукаевой в 22 года.
В 1963 году у пары родился первенец – дочь Дарига, а после Динара и Алия. Дочери Назарбаева подарили лидеру восьмерых внуков, которые порадовали деда пятью правнуками.
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Супруга первого президента Казахстана – Сара Алпысовна Назарбаева, на которой он женился в 1962 году, еще будучи простым рабочим. Сара родила будущему лидеру нации трех дочерей. Она – основатель благотворительного фонда «Бобек», президент фонда «SOS – детские деревни Казахстана» и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Демография». Также Сара является автором книг, посвященных здоровому образу жизни.
Дарига Назарбаева
Дарига – доктор политических наук, сенатор парламента республики, руководитель медийного холдинга «Хабар». Бытует мнение, что Дарига – неродная дочь президента, появившаяся на свет в первом браке Сары Алпысовны. До 2007 года была замужем за медиамагнатом Рахатом Алиевым. Развод последовал после уголовного дела, заведенного на зятя президента: Алиева обвиняли в похищении вице-председателя ведущего банка республики «Нурбанк» Жолдаса Тимралиева.
Динара Назарбаева
Динара – самая богатая женщина страны по версии Forbes, возглавляет ряд благотворительных фондов национального значения. Замужем за главой Национальной палаты предпринимателей Казахстана Тимуром Кулибаевым. Динара Кулибаева не является публичной личностью. В настоящее время проживает в Швейцарии.
Алия Назарбаева
Алия – бизнесвумен, ярый защитник окружающей среды, меценат. К ее проектам относятся линии сотовой связи, сеть фитнес-клубов и строительная компания «Элитстрой». В 18 лет она вышла замуж за сына президента Кыргызстана Айдара Акаева. В 2001 году брак распался; Алия незамедлительно оформила отношения с футболистом и впоследствии предпринимателем Данияром Хасеновым.
Венера Назарбаева
Венера Назарбаева – единственная дочь Дариги Назарбаевой и внучка Нурсултана Назарбаева. Успела попробовать себя в творчестве: пела на ретрофестивале, концертах и даже сыграла в фильме «Байконур». В июне 2018 года вышла замуж за представителя династии Чайжунусовых — 22-летнего юриста Далена.