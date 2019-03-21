Церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей 16 марта в возрасте 38 лет, прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

По оценкам сотрудника охраны кладбища, в очереди к залу выстроились несколько сотен человек. В беседе с ТАСС люди отмечали, что были глубоко тронуты историей Юлии и ее внезапным уходом из жизни из-за тяжелой болезни.

На церемонию привезли дочь Началовой, 12-летнюю Веру. Девочка выглядела подавленной, но стойко держалась в течение всей церемонии. Проститься с певицей приехали многие знаменитости, среди них — Бари Алибасов, Лариса Долина, актриса Анастасия Макеева, пародист Александр Песков и Филипп Киркоров, он принес Юлии желтые тюльпаны.

Во время церемонии представитель Началовой Анна Исаева назвала причину смерти певицы: вскрытие подтвердило, что она скончалась от сепсиса.

Пресс-секретарь певицы Юлии Началовой Анна Исаева вышла пообщаться с журналистами на закрытой церемонии прощания с артисткой.

По словам Исаевой, на трагедию откликнулись все, приехали ее учителя и сокурсники. «В прощальном зале сейчас много людей, Юля как принцесса, вся в белых цветах», — цитирует плачущую представительницу певицы «Московский комсомолец».

Также Исаева сообщила, что незадолго до смерти Началовой были поданы документы на присвоение звания заслуженной артистки. «Может, ей дадут посмертно звание, мы были бы рады. Хотели бы обратиться с такой просьбой в ведомство, которое этим занимается», — поделилась она.

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