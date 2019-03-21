Многие обратили внимания, что Гага в последнее время выглядит круче, чем в 20 лет. Певице 32, а она похожа на подростка. Завистники шутят, что это артистка просто избавилась от костюма монстра. Другие уповают на то, что она сменила визажиста, который делает звезде очень грамотный макияж.

Но внимательно посмотрите фильм «Звезда родилась». Большую часть картины певица, а ныне, актриса и обладательница статуэтки «Оскар», прибывает в кадре без макияжа. И даже на крупных планах выглядит, как подросток.

Как сообщает издание 7Дней, на самом деле в последнее время Гага взялась за себя, наняла лучшего голливудского косметолога Джуми Сонг, которая и раскрыла секрет юности певицы.

Специальный пилинг

В кадре Гага, действительно, была без макияжа, когда ей предстояли крупные планы, косметолог делала звезде специальный пилинг. Она наносила на марлю раствор с гиалуроновой килотой, и очищала кожу, соскабливая, как говорит косметолог, омертвевшие клетки. Такой эксфолиант помогал избавиться от покраснений, улучшал цвет лица, увлажнял и придавал сияние коже, не повреждая ее поверхность (чем грешат абразивы).

Японский массаж лица

Посмотреть эту публикацию в Instagram @VogueMagazine by @inezandvinoodh Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 10 Сен 2018 в 6:10 PDT

Джуми сочетает ручной массаж лица с микротоковой терапией, и это дает ощутимые плоды. Кожа подтягивается, уменьшаются отеки, пропадают темные круги под глазами, быстро уходит напряжение с лица. Массаж у дуэте с микротоками стимулирует клеточное обновление кожи.

Но и о домашнем массаже Сонг Гаге не позволяет забывать. Косметолог рекомендует всем нам делать расслабляющий массаж лица в душе, буквально 10 минут. Чтобы снять напряжение достаточно помассировать круговыми движениями подушечками пальцев пазухи носа, челюсть, виски.

Косметика с растительными стволовыми клетками

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 30 Авг 2018 в 4:49 PDT

За день до выхода на сцену или красную дорожку Сонг всегда делает Гаге маску на основе растительных стволовых клеток. Гага даже ввела в уход косметику, в составе которой, есть эти компоненты. Растительные стволовые клетки воспринимаются кожей позитивно, как собственный строительный материал. Они стимулирует клеточный метаболизм и отлично латают повреждения в тканях.

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