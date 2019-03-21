Российский актер Алексей Панин заявил в Instagram, что его родина – планета Земля, а РФ он не любит. Позже пост был удален.

«Единственная страна в мире из тех, где я был, куда не хочется возвращаться», – сказал он о России. По словам Панина, власти настроили против РФ весь цивилизованный мир. «На нас смотрят, как на дикарей», – заявил он.

Актер высказался о Второй мировой войне и участии в ней России. «Мы вместе с Гитлером в 1939 год, захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели!» – написал он.

Освобождение Европы от нацистов он назвал враньем. «Мы не освободили ее, а оккупировали», – написал Панин.

Единственным достижением России за 75 лет он назвал полет Юрия Гагарина в космос.

Он отметил, что российские актеры, будучи популярными, не говорят правду, а наперегонки подлизываются к сильным мира сего ради своей выгоды.

«Россия – это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится», – заявил актер.

Minval.az