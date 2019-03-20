Британская полиция задержала индийского бизнесмена Нирава Моди, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве на сумму более чем $2 млрд. Об этом в среду сообщила газета The Times of India.

По ее данным, задержание произведено на основании ордера Интерпола. Как отмечает издание, сегодня Моди предстанет перед судом.

Нирав Моди — племянник индийского миллиардера Мехула Чокси. Оба они были объявлены в розыск индийским Центральным бюро расследований за сговор с сотрудниками Нацбанка Пенджаба. Бизнесмены присвоили себе $2 млрд из его активов, после чего вместе с другими родственниками бежали из Индии. В декабре 2018 года Интерпол издал так называемое красное уведомление об их аресте.

Minval.az