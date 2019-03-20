Есть принципы, которым Армения остается привержена и пока не наступил тот этап, когда можно объявить о встрече глав Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Об этом на брифинге в МИД Армении сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

«Пока не тот этап, когда мы можем согласованно объявить о встрече. Мы никогда не нарушали этот принцип и, когда будет договоренность о встрече, мы объявим об этом. И этот случай не исключение», — сказала Нагдалян.

По ее словам, МИД Армении всегда на связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и принимают все их усилия по мирному разрешению конфликта.

Напомним, в последний раз премьер-министр Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встречались в сентябре в Душанбе.

Ранее в феврале в Тегеране, Пашинян на встрече с общиной заявил, что намерен встретиться с президентом Азербайджане в скором времени.

Minval.az