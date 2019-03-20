Нурсултан Назарбаев остается главой Совета безопасности Казахстана, а значит по сути никуда не уходит. Такое мнение в передаче «На троих» на RTVI высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов отметил, что Совбез в Казахстане по Конституции — высший орган власти, который определяет внутреннюю и внешнюю политику.

Кроме того, напомнил журналист, и.о. главы государства Касым-Жомарт Токаев «уйдет только через год». «Выборы президента только через год <…> то есть, Назарбаев пробует и щупает», — считает Венедиктов.

Тем более, отметил главред «Эха Москвы», все родственники Назарбаева остаются на постах в службах безопасности.

«Я думаю, что это, конечно, транзит [власти], но объем полномочий Нурсултана Абишевича, изворотливого и хитрого, не изменится», — уверен журналист.

«Это, возможно, видимый уход, но не уход», — добавил Венедиктов.

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