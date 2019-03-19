Как сообщило издание National Enquirer, Анджелина Джоли приняла решение проститься как с городом, в котором она родилась и прожила всю жизнь, так и со своей работой. Как рассказала подруга актрисы, Джоли хочет уехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и попробовать сделать карьеру театральной актрисы.

Как утверждает приятельница Джоли, когда Анджелина, наконец, официально завершит свой затянувшийся бракоразводный процесс с Питтом, она хочет начать жить «с чистого листа». К этому решению ее подтолкнуло еще и то, что Джоли перестало нравится, как к ней относятся в Голливуде. Дело в том, что львиная доля ее Питта общих знакомых из киноиндустрии встали в истории с разводом на сторону Брэда. И Анджелина постоянно чувствует их неодобрение. Более того, хотя в ролях ей прямо пока не отказывают, получать новую работу ей становится все труднее. Поэтому Джоли и хочет попробовать начать выступать на сцене театров на Бродвее — вдали от Голливуда.

Похоже, она уже начала подготовку к переезду — приучая своих детей к Нью-Йорку. Если раньше Анджлина не часто наведывалась со шестью приемными и биологическими чадами в этот город, последнее время она проводит тут немало времени. Так, недавно ее видели с детьми на целом ряде мероприятий на Манхэттене – премьерах и выставках. К тому же выяснилось, что приехавший с ней вместе в Нью-Йорк старший сын Мэддокс планирует, после того, как он весной закончит школу, продолжить обучение в Нью-Йоркском университете. И Джоли, что нетрудно понять, хотела бы жить поближе к сыну.

Правда, в плане Джоли есть один явный изъян: переезд из Лос-Анджелеса затруднит общение Брэда Питта с их общими детьми. Что довольно опасно для Анджелины, ведь в прошлом году судья строго предупредил актрису, что если она будет мешать Брэду видеться с его детьми, ее могут вообще лишить права родительской опеки. Впрочем, возможно, Джоли уже как-то договорилась по этому вопросу с Питтом — чтобы или тот навещал детей в Нью-Йорке, или они гостили у него в Лос-Анджелесе.

Minval.az