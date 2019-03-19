Бренд Redmi анонсировал стиральную машину Redmi 1A с загрузкой до 8 кг белья.

Это автоматическая стиральная машина с верхней загрузкой, которая, как и другие продукты Redmi, имеет довольно доступную цену. Её покупка обойдётся всего в $119.

Корпус агрегата изготовлен из стали с антикоррозийным покрытием. Прозрачная крышка позволяет следить за процессом стирки вашего белья. Стиральная машина имеет 10 режимов стирки, включая режимы ускоренной сушки и самоочистки, а также 10 предустановленных уровней наполнения водой. Есть и блокировка от детей, позволяющая пресечь возможность включения ими агрегата.

Высота корпуса стиральной машина равна 944 мм, ширина — 545 мм. Redmi 1A весит 32 кг и имеет номинальную потребляемую мощность 310 Вт.

Продажи стиральной машины Redmi 1A начнутся 9 апреля, но уже сейчас устройство можно зарезервировать на сайте Mi.com.

Minval.az