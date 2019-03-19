Главу полиции Парижа Мишеля Дельпеша отправили в отставку после погрома, который 16 марта устроили демонстранты на Елисейских полях. Об этом объявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, его слова приводит Rtvi.

Глава французского правительства отметил, что парижская полиция не смогла предотвратить погромы, поскольку получила от руководства неправильные указания по организации работы.

По словам Филиппа, 20 марта на заседании совета министров президент Франции Эмманюэль Макрон предложит возглавить столичную полицию Дидье Лальману. Сейчас он занимает высокий пост в полиции региона Новая Аквитания.

Правительство Франции в рамках борьбы с погромами также планирует запрещать манифестации «желтых жилетов», если власти заподозрят, что в акции участвуют радикалы, которые могут спровоцировать беспорядки. Прежде всего речь идет об акциях протеста на Елисейских полях в Париже, площади Пей-Берлан в Бордо и площади Капитолия в Тулузе. Именно они больше всего страдают от погромов. Штрафы за участие в запрещенных акциях увеличатся.

16 марта демонстрация «желтых жилетов» в Париже переросла в погромы на главной улице французской столицы. Пострадали 60 человек, среди которых полицейские и пожарные. Всего в беспорядках участвовали около 1500 тысяч человек, полиция задержала больше 200. Демонстранты разгромили магазины и кафе, поджигали газетные киоски и писали антиправительственные лозунги на стенах домов.

Акция протеста 16 марта стала 18-й подряд протестной субботой движения «желтых жилетов». Оно спонтанно появилось во Франции в ноябре 2018 года из-за планов правительства поднять налог на топливо и ввести новый экологический налог. Сначала демонстранты требовалиотменить эти инициативы. Власти пошли им навстречу и ввели мораторий. Но акции продолжились и «желтые жилеты» стали призывать к отставке президента и правительства, а также к борьбе с социальным неравенством. При участии ультралевых радикалов из организации «Черный блок» мирные демонстрации перерастают в погромы и столкновения с полицией.

Minval.az