«Информация, распространенная в книге Боба Вудворда «Fear: Trump in the White House», является ложью и фальшью». Об этом заявил помощник президента по общественно политическим вопросам Али Гасанов, комментируя заявления о том, что якобы президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходу визита в США в 2017 году предоставил президенту Дональду Трампу неверную информацию.

«Между президентами Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор – сразу же после прошедших в США последних президентских выборов, в ходе этого разговора был произведен обмен мнениями вокруг нынешнего состояния сотрудничества и между двумя странами и перспектив их развития», — сказал Гасанов «АзерТадж».

Как отмечает помощник президента, встреча президента Ильхама Алиева с Дональдом Трампа в ходе визита в США в сентябре 2017 года для участия в открытии 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН носила протокольный характер, в ходе встречи никакого разговора не состоялось, а только была произведена фото и видеосъемка:

«Поэтому заявление в этой книге о том, что президент Ильхам Алиев предоставил Дональду Трампу информацию об экономической деятельности Китайской Народной Республики в Афганистане является ложью и фантазией автора».

А.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан в вопросах внешней политики руководствуется своими национальными интересами и никогда не вмешивается в политические, экономические, гуманитарные и иные связи других стран:

«Видимо, зарубежные антиазербайджаснкие круги стараются, используя проводящую против Азербайджана кампанию черного пиара и специализирующуюся на фейковых новостях газету The Washington Post, запятнать международный имидж нашей страны и нанести ущерб развивающимся связям с Китайкой Народной Республикой и США. С уверенностью заявляю, что авторы таких грязных деяний никогда не смогут добиться своих целей и нанести удар по связям Азербайджана с партнёрами».

Minval.az