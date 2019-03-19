Владимир Жириновский рассказал, что считает свою фамилию дурацкой.

По его мнению, все фамилии, которые были образованы от названий частей тела, — дурацкие. В пример он привел новосибирского мэра по фамилии Локоть.

«Что за фамилия Локоть? Ноготь еще давайте, перепонка, перегородка, ресница. Полное отсутствие интеллекта», — сказал он.

Фамилия Жириновского образована от слова «жир» («тоже фамилия дурацкая, но хотя бы уникальная»). «Ни у кого в мире нет больше, ни одного человека в мире нет с этой дурацкой фамилией», — сказал лидер ЛДПР.

Как сообщает РИА Новости, Жириновский рассказал, что в его роду также были Половинкины, Горбуновы, Сергучевы, Макаровы. «Макаров надо было взять, но опять… Куда Макар телят не гонял. Трудно разобраться», — добавил Жириновский.

Несмотря на то, что Жириновский считает себя единственным в мире обладателем такой фамилии, поиск в Интернете выдает совсем другой результат. Так, в Санкт-Петербурге живут Джемал, Даниил и Эля Жириновские. Еще один Владимир Жириновский живет в Донецке. Есть у Владимира Вольфовича и однофамилец по имени Адольф.

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