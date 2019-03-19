Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в свое время, после избрания на эту должность, пригласил бывшего главу МИД Эдварда Налбандяна с целью получить некоторую информацию об обсуждениях прошлых лет. Многие тонкости Пашинян обсуждал и с зарубежными лидерами.

«Я получил колоссальный объем информации, и эта информация требует столь же колоссального объема дополнительной информации», — заявил он во вторник на пресс-конференции.

По словам армянского премьера, Ильхам Алиев уже 10 с лишним лет ведет переговоры, он же – Пашинян, пока еще является новым человеком в этом процессе. Следовательно, ему интересы все детали прошлого.

Он отметил, что до сих пор нуждается в том, чтобы владеть всеми тонкостями и нюансами переговоров прошлых лет. Есть энное количество моментов, которые нуждаются в прояснении, сказал Пашинян. К примеру, нужно выяснить, что произошло в Казани, Вене, Ки-Уэсте.

Премьер подчеркнул, что Ереван продолжит последовательно работать в направлении возвращения Карабаха за стол переговоров по урегулированию конфликта.

«То, о чем публично говорится (о непосредственном участии сепаратистов Карабаха – ред.) – это не новость ни для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ни для Азербайджана. В течение года я все время выдвигал эту повестку. Мы продолжаем обсуждение этой повестки», — цитирует его слова ереванский «Спутник».

По его словам, «если наши партнеры сочтут, что наша позиция чересчур жесткая, мы можем ее смягчить, но это же должны сделать наши партнеры, иначе диалог не состоится», добавил он.

Отметим, ранее Брюссель, а также Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили против смены участия сепаратистов Карабаха в переговорах между Баку и Ереваном.

Minval.az