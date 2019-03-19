Четверо моряков с арестованного в Стамбуле летом 2018 года судна Streamline отправились на берег, чтобы оформить нотариальные доверенности для подачи иска в суд по аресту судна из-за долга судовладельца перед моряками по зарплате, сообщил РИА Новости капитан сухогруза Бахман Багиров.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца. Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки дважды объявляли голодовку и угрожали перекрыть Босфор.

Задолженность Akca Shipping перед моряками на текущий момент превышает 123 тысячи долларов, сообщал ранее капитан. Моряки работают с турецким адвокатом с тем, чтобы арестовать сухогруз по долгу по заработной плате.

«Первую партию моряков забрали (на судне для схода на берег для оформления нотариальных доверенностей — ред.), 4 человека. Вторую партию, если успеют, после обеда. Сразу после того, как первая вернётся», — сообщил РИА Новости Багиров. Капитан также добавил, что, по имеющейся у него информации, ещё одно судно компании Акча 1, арестовано в Таганроге.

В феврале в Стамбуле прошли первые судебные слушания по делу об аресте судна, они продолжались всего 20 минут, следующее заседание назначено на 2 апреля.

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