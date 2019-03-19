Журналисты крупнейших медиа Беларуси проигнорировали пресс-конференцию посла России в Беларуси Михаила Бабича, посвященную «пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации». «Взвесив все плюсы и минусы присутствия наших журналистов на этом мероприятии, мы приняли решение воздержаться от участия в ней», – говорится в совместном заявлении руководителей пяти крупнейших негосударственных СМИ страны, передает «Настоящее время».

В заявлении журналисты отметили, что их решение – это не игнорирование посла либо отсутствие интереса к его позиции. Они готовы встречаться с послом России на пресс-конференциях либо отдельных интервью и донести до читателей позицию посла по теме белорусско-российских отношений.

«Однако, учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году», – говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркнули журналисты, позиция России по этой теме «широко и давно известна».

Заявление подписали главные редакторы TUT.BY, «Европейского радио для Беларуси», агентства БелаПАН, изданий «Наша Нiва» и «Народная Воля». Оно было опубликовано в момент проведения пресс-конференции Михаила Бабича в пресс-центре «Sputnik Беларусь» в Минске.

На мероприятии не прозвучало ни одного вопроса послу Бабичу и от государственных СМИ.

На прошлой неделе в Беларуси разгорелся дипломатический скандал после того, как посол Беларуси в России и спецпредставитель Михаил Бабич дал большое интервью РИА Новости об отношениях двух стран. На него жестко отреагировали в белорусском МИДе. «За короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», – сказал о Бабиче представитель белорусского МИДа и сравнил посла со «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером». МИД России в ответ заявил, что рассчитывает «на более уважительное отношение к послу».

Minval.az