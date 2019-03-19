Правительство премьер-министра Синдзо Абэ одобрило поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые вводят запрет на любые физические наказания для несовершеннолетних, пишет The Japan Times.

Отмечается, что кабмин вынесет данные поправки на рассмотрение парламента 1 апреля. Новые правила предполагают запрет на любые физические наказания детей в качестве дисциплинарной меры. Подчеркивается, что такие наказания будут запрещены родителям, опекунам, близким родственникам, а также социальным работникам.

В издании напомнили, что поправки к закону начали обсуждаться после резонансного инцидента с убийством девочки своим отцом. Она неоднократно жаловалась на насилие в семье, однако компетентные органы не предприняли никаких действий.

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