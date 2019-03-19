На рубеже ХХ и XXI веков журналисты, политологи и эксперты обсуждали новое явление в мировой политике — движение «антиглобалистов». Никто толком не мог понять, откуда они взялись и, главное, чего хотят. Но пока эксперты спорили на телешоу, сами «антиглобалисты» устраивали настоящие погромы в тех городах, где проходили саммиты G8. А потом, после погрома в Генуе, движение как-то неожиданно сошло на нет.

Теперь в центре внимания — парижские «желтые жилеты». Вначале — еженедельные протесты против повышения цен на топливо и против бедности, затем — все большая агрессивность, а в минувшие выходные в центре Парижа случился настоящий погром.

Но вольно или невольно события в Париже оттеснили на второй план проходящие по тому же сценарию протесты в Сербии. И вот здесь последствия могут оказаться куда масштабнее и драматичнее, чем сожженный ресторан и разбитые витрины дорогих магазинов.

Волнения здесь продолжаются с декабря. «Подпитывает» их прежде всего невеселая ситуация в экономике Сербии. Толчком к ним, как уже рассказывал Minvaol.az, послужило нападение на Борко Стефановича, лидера «Левой партии», подозреваемых задержали, но вскоре отпустили. А это уже возмутило оппозицию — по ее мнению, ответственность за нападение несет Вучич, который вместо диалога с политическими оппонентами устроил в государственных СМИ кампанию их шельмования. Уже тогда Вучич заявил, что не уйдет в отставку, даже если на улицы выйдут 6 миллионов человек. Пока что волнения набирают. силу, участники митингов протеста требуют отставки президента Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич и лидера парламента Майи Гойкович, а также открытия телевидения для оппозиции и начала открытых дебатов по ситуации в стране.

В минувшие выходные они выдались особенно масштабными. Сначала митингующие захватили белградский телецентр — они не без оснований возмущены тем, как гостелевидение относится к их протестной активности. Затем митинг переместился к резиденции президента Сербии Александра Вучича. Спецназ в обоих случаях митингующих эффективно оттеснил. Вучич в разгар протестов у президентского дворца просто проследовал мимо митингующих и даже помахал им рукой. А потом заявил: мы, дескать, «не женщины с телевидения, чтобы пугаться». Только вот повод для беспокойства есть. И серьезный. На 13 апреля назначена новая акция протеста, и она может стать еще более многочисленной. Наконец, не стоит забывать, что именно на волне народного гнева, в 2000 году, рухнул режим Слободана Милошевича.

Но теперь история может повториться, и уже с обратным знаком. Во главе протестов — партия «Двери» Бошко Обрадовича и бывший мэр Белграда Драган Джилас. Обрадович и Джилас стоят во главе коалиции «Союз за Сербию». И выступают за сближение с Москвой разрыв связей с Западом, прежде всего ЕС и НАТО (Сербия заявила, что вступать в альянс не намерена, но сотрудничество развивает).

К тому же начались протесты в весьма чувствительный момент. В Сербии отмечают 20-ю годовщину натовских бомбардировок. Тогда, напомним, авиация НАТО наносила «точечные» удары по военной инфраструктуре Сербии, чтобы остановить «этнические чистки» албанцев в Косово.

В самой Сербии, в городе Ниш, в связи с этой датой на 24 марта запланирован военный парад. «Прошло 20 лет от агрессии НАТО на суверенное государство, которую вели не только бомбами из воздуха, но и всеми средствами, политическими и через масс-медиа. Мы вечером на годовщину с достоинством обратимся к гражданам в Нише, который многократно пострадал. Это будет государственная манифестация с молебном, который проведет патриарх Ириней и архиереи Сербской православной церкви», — заявил в эфире национального телевидения президент Сербии Александр Вучич. Теперь же он рассуждает о том, что его страна, дескать, может простить НАТО воздушные удары, но вот забыть — никогда. И понятно, что для «антизападной» риторики такие исторические даты — просто подарок с небес.

Но самое примечательное, что в процесс уже активно вступила Россия. Накануне «Вести недели» посвятили годовщине бомбардировок солидный сюжет. Про расправы над мирным населением в Косово РосТВ предсказуемо даже не обмолвилось. Но зато с придыханием и умилением рассказывало о россиянах, которые принимали участие в Балканской войне на стороне сербов. В основном против боснийских мусульман. Наемничество, по всем законам, считается международным преступлением. Конвенции и декларации, принятые на уровне ООН, предписывают всем странам с наемничеством принципиально и жестко бороться. Россия как бы подписала соответствующие документы, приняла обязательства и даже внесла в свой УК соответствующую статью. Но на практике разного рода «ополченцы» и «добровольцы» отправляются из той же РФ воевать на Донбасс, а РосТВ с восторгом рассказывает об их «коллегах» с боснийской войны. Вряд ли стоит напоминать, какой жестокостью отличались тогда действия сербских «ополченцев» и какое количество военных преступлений и преступлений против человечности было ими совершено.

Нелишне вспомнить, что именно Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию, где убийства мусульман в Сребренице квалифицировались как геноцид. А в Сербии портреты Путина красовались на митингах рядом с портретами военных преступников Караджича и Младича.

Строго говоря, «отметились» сербские националисты не только в Боснии и Герцеговине, но и в Хорватии. Однако именно преступления против мусульман — и бошняков, и косоваров — превратили Караджича и ему подобных в этакую «икону» современной исламофобии. Достаточно вспомнить, что на видео новозеландского террориста Брентона Тарранта, устроившего чудовищную бойню в мечети, роль «музыкального фона» исполняла как раз боевая песня армии Караджича, «прославившейся» как раз расправами над мирным мусульманским населением. Так что какие именно силы могут прийти к власти в Сербии при российской «подпитке», можно себе представить. Как и последствия такого шага. Возобновление конфликта в Косово — далеко не единственная «мина замедленного действия». Эксперты напоминают: растет напряженность и в регионе Санджак. Это часть Сербии, но основное население здесь — мусульмане. Не исключают эксперты и попытки «подорвать изнутри» Боснию и Герцеговину, в состав которой входит Республика Сербская. Наконец, Сербия уже сыграла роль этакого «аэродрома подскока» для провокаторов, готовивших переворот в соседней Черногории. Так что на Балканах, которые уже больше века именуют «пороховым погребом Европы», кое-кто, похоже, вновь играет с огнем. Расчет Москвы понятен: «создать проблемы» для НАТО, укрепить позиции в Белграде и т.д. Но, усиленно играя со «спичками» на Балканах, в Москве, похоже, не учли сущую мелочь. Во-первых, мир уже вряд ли станет смотреть на эти игры сквозь пальцы. А во-вторых, и «в-главных», из откровенной ставки Москвы на исламофобов на огромном пространстве, от Балкан до Франции и Германии, выводы, без сомнения, сделают и в российских регионах, в том числе на Северном Кавказе и в Поволжье. И вот тут уже с драматичными последствиями РФ придется столкнуться у себя дома.

Нурани, обозреватель

Minval.az