В возрасте 93 лет умер режиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

16 марта сообщалось, что режиссер попал в реанимацию одной из московских больниц. Как уточняет «Интерфакс», Хуциев умер утром 19 марта в Боткинской больнице.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе, в 1952 году окончил режиссерский фалькутет ВГИКа. После этого он работал на Одесской киностудии, киностудии имени Горького и «Мосфильме». Хуциев — режиссер фильмов «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Два Федора», «Послесловие» и других.

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